الأردن يعلق رحلات الطيران مع مصر ويعلن خلوه من فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت السلطات الأردنية، تعليق رحلات الطيران مع مصر، اعتبارًا من الاثنين المقبل 16 مارس آذار الجاري، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، الجمعة، خلو بلاده من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بعد شفاء الحالة الوحيدة المسجل إصابتها بالفيروس في البلاد ومغادرتها المستشفى.

وأوضح وزير الدولة الأردني للإعلام، أنه في سياق الإجراءات الاحترازيّة والوقائيّة التي تتخذها بلاده للحدّ من فرص انتقال فيروس كورونا المستجد، سيتم تسيير رحلات الطيران بين البلدين خلال الجمعة والسبت والأحد كالمعتاد، لكنّها ستتوقّف اعتباراً من صباح يوم الاثنين المقبل وحتى إشعار آخر.

ولم تسجل الأردن سوى إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت مصر نحو 80 إصابة بفيروس كورونا، من بينهم حالتا وفاة لمصرية وألماني.