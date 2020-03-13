دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت وفاة الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين، ردود فعل المغردين في الخليج بشكل عام مبددين الخلافات بينهم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستند على الأزمة الخليجية بين كل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى.

واجتمع المغردون الذين نستعرض لكم أسفل التقرير أبرز ما علقوا به على خبر الوفاة، على استذكار مكارم الشيخ عيسى بن راشد وتداول مواقف ومقاطع فيديو أرشيفية من مقابلات وحوارات له.

الشيخ عيسى بن راشد، وصفه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في البحرين بأنه "هرم الرياضة" في المملكة الخليجية، قائلا إن له "اسهامات واضحة في تطوير الحركة الرياضية والشبابية البحرينية حين تقلد العديد من المناصب القيادية في المؤسسة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية البحرينية الامر الذي ساهم في تحقيق الارتقاء لهين القطاعين علاوة على المناصب الإقليمية والقارية والتي ساهم من خلالها في تحقيق نهضة شاملة للرياضية على المستويين القاري والإقليمي".

وأضاف: "الرياضة البحرينية والإقليمية والقارية خسرت إداريا ورياضياً بارزاً شكل علامة مضيئة في تاريخها المليء بالإنجازات المتميزة، وفقد عرفناه رجلا طيبا واداريا محكنا وكان رحمه الله يتكئ على تاريخ ناصع وخبرات عالية في مجالات الرياضة المختلفة".