مصرع 20 شخصًا بسبب موجة الطقس السيئ في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية مصرع 20 شخصًا، بسبب موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد منذ الخميس وتستمر حتى السبت.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الجمعة، خلال اجتماعه بغرفة إدارة الأزمات، اعتبار السبت 14 مارس آذار، غجازة رسمية في المدارس والجامعات حتى تتمكن الأجهزة المعنية في البلاد من تلافي آثار موجة الطقس السيئ.

وأوضح مدبولي، أن تلك الظروف الجوية لم تشهد مصر مثلها منذ ما يقرب من 35 أو عامًا، حسبما ورد في صفحة رئاسة مجلس الوزراء على فيس بوك، الجمعة، وأنه أصدر أوامره بإيقاف حركة القطارات ومترو الأنفاق، الخميس، عقب حادث تصادم القطارين، والذي أسفر عن إصابة 13 شخصًا، كما تم إيقاف حركة السفن وخاصة القادمة من السويس إلى منطقة الشمال بسبب شدة الرياح.

وخلال رئاسته لغرفة إدارة الأزمات، وجه رئيس الوزراء المصري "الشكر والتقدير لجميع العاملين بمختلف أجهزة الدولة على الجهد الكبير في التعامل مع هذه الظروف المناخية الاستثنائية"، كما وجه الشكر للجيش المصري بكافة أجهزته، على "المجهود الكبير في مختلف المحافظات، وتركها كافة الآلات والمعدات تحت تصرفهم".

وأكد رئيس الحكومة المصرية، أن البلاد "بحاجة إلى إعادة تخطيط بعض شبكات الصرف لتستوعب المياه الناتجة عن مثل تلك الظروف الاستثنائية، خاصة مع التغيرات المناخية في مصر حاليا".

من جانبه، عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن شكره، للحكومة المصرية والشعب المصري على احتواء آثار موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد، الخميس.

وقال الرئيس المصري في تغريدات عدة على تويتر، الجمعة، "لقد أثبت المصريون حكومة وشعبا، على مدار الساعات الماضية، قدرتهم القوية ومعدنهم النبيل في التعامل مع الاضطرابات الجوية التي اجتاحت البلاد، فقد أدارت الدولة بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية مشهدا بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا".

وأضاف "ولا يسعني سوى الفخر بمعدن الشعب المصري الأصيل الذي أظهر أفراده روح تعاون عالية، وفدائية وترابط، تقول بوضوح أننا سويا، يدا بيد.. أقوى من أي شيئ.. كما أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وبكل الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".