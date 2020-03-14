نصرالله يقدم نصائح للتعامل مع فيروس كورونا.. ومغردون يعلقون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، إن فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف بـ"كوفيد-19" وباء بات يشغل العالم مؤكدا على أن التهديدات باتت واسعة ولا تقف عن حدود قرية أو قارة.

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية توصيات قدمها نصرالله، منها: "التعاون بروح خلقية ووطنية من دون استثناء، وأن تسود الايجابية روحية هذا التعاون، لان الظرف ليس سجالا للتنافس والمزايدة والسجال السياسي، وأن استمرار السجال لن يؤدي الا الى المزيد من الحقد والتشرذم بين الناس، والابتعاد عن انحطاط خلقي".

وأضاف: "نحن امام معركة انسانية بالكامل، وعلينا ان نخوضها بروح انسانية بالكامل"، لافتا على "مسؤولية الشرعية غير السياسية في هذه المسألة"، ومؤكدا بالقول: "نحن كما المسيحيون نؤمن بالله، وسنسأل يوم الحساب، وديننا والدين المسيحي امر بالحفاظ على الروح البشرية".

وأردف نصرالله: "علينا ان نخاف الله في هذه المعركة، اذا كنا نؤمن بيوم الحساب، ما يقتضي الحفاظ على سلامة النفس ومن حولنا، وان من يتخلف عن هذا الواجب انما يرتكب مصيبة لا بل انها من الكبائر"، مبرزا أهمية "الالتزام بمسؤولية الحفاظ على النفس وعلى حياة الناس من حولكم وهي محكمة الاخرة وله حساب عسير".

وأثارت تصريحات نصرالله تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نقدم لكم بعضا منها: