دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار قرار وزارة الأوقاف في الكويت وقف صلاة الجمعة والصلاة في المساجد، تفاعلا واسعا بين نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي، ذهب البعض منهم إلى تحريم هذه الخطوة.

تعميم وزارة الأوقاف والشؤون الكويتية بوقف الصلاة في المساجد حتى إشعار آخر جاء كإجراء احترازي ضمن الإجراءات التي تتخذها السلطات في البلاد للتصدي لفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".

حاكم المطيري، أستاذ التفسير والحديث بجامعة الكويت، نشر سلسة تغريدات على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيها: "إغلاق المساجد ومنع المصلين منها في أوقات الصلوات محرم بالنص والإجماع لقوله ﴿ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه﴾ ﴿وأن المساجد لله﴾ فليس للدول عليها ولاية منع وإغلاق بل ولاية رعاية وإدارة وكذا الحج وبه أفتى علماء الأزهر ومفتي مصر ١٣١٦ وإنما يُمنع منها مرضى الوباء!"

وتابع في تغريدة منفصلة: "للجنة الفتوى أن تفتي بعدم وجوب صلاة الجمعة بسبب الخوف من الوباء وليس لها أن تفتي بعدم جواز الاستجابة للأمر القرآني ﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله﴾ ولا يحق للوزارة منع المصلين الأصحاء من إقامتها إذا أخذوا بالعزيمة فسد الذريعة لا يعطل الفريضة وللسلطة حظر التجول".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وتعليقات تظهر ردود فعل مغردين على منع الصلاة في المساجد الكويتية، نستعرض لكم عددا منها: