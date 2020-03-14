دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية القطرية، السبت، إلغاء العمل بنظام مأذونية الخروج من البلاد أو ما يُعرف بإشعارات السفر المطلوبة من العاملين فيها.

وقالت الداخلية القطرية، في بيان، إنه سيتم تطبيق القرار بداية من الخميس 19 مارس/أذار الجاري، ليشمل العاملين في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية من غير الخاضعين لقانون العمل، مع استثناء ما نسبته 5% من المستقدَمين في المنشأة، الذين تحددهم جهة العمل في القطاعات المعنية.

ومن جانبه، أكد الرائد عبد الله خليفة المهندي مدير الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات القطرية، أنه بموجب القرار يحق الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال فترة سريان عقد العمل دون شرط مأذونية خروج.

وأوضح المهندي أن القرار يشمل العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، وقطاعات الري والزراعة والنفط والغاز والشركات التابعة لها، إضافة إلى العاملين بالوسائط البحرية في المياه التابعة لدولة قطر، ومن يعملون في المكاتب الخاصة.

وأشار المهندي إلى أنه تم تفعيل تلك الإجراءات عبر مطراش2 (تطبيق للهواتف الذكية للتواصل مع وزارة الداخلية) والموقع الإلكتروني للوزارة منذ 5 مارس/أذار، لتمكين القطاعات المعنية من إضافة الموظفين المشمولين في الفئة قبل بدء تطبيق القرار.