دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، إن عدد من السائحين الإيطاليين، طالبوا بالبقاء في مصر لمدة شهرين حتى دخول فصل الصيف، تحسبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد في إيطاليا والتي سجلت أعلى معدلات الإصابة والوفيات بسبب المرض، خلال الأيام الماضية.

وأضاف العناني، في أعقاب إعلان مصر إيقاف حركة الطيران، وتعليق كافة الرحلات الجوية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب، مساء الاثنين، أن مصر تتميز بالمناخ الحار، وأن أغلب الأماكن السياحية مفتوحة، مشيرًا إلى أن نحو 17 ألف سائح وصلوا مصر في 13 مارس آذار الجاري، رغم القيود التي تفرضها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير السياحة المصري، أن نسبة الإشغال في بعض الفنادق في مصر وصلت 70%، وأن بعض السياح الإيطاليين يطالبون بالبقاء في مصر لمدة شهرين حتى دخول فصل الصيف.

وحول القرارات الحكومية الأخيرة فيما يخص مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، قال وزير السياحة والآثار المصري، إن "الدولة فضلت صحة المواطن على المليارات التي تجلبها السياحة".

كانت الحكومة المصرية، قررت، الاثنين، تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية بداية من ظهر الخميس المقبل، حتى يوم 31 مارس آذار الجاري، فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 166 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليصل إجمالي الوفيات في مصر بسبب فيروس كورونا إلى 4 حالات.