فيروس كورونا.. الأردن يعطل العمل بكافة المؤسسات ويمنع الخروج من المنزل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قررت الحكومة الأردنية تعطيل العمل في كافة المؤسسات الحكومية والخاصة، اعتبارًا من الأربعاء، ولمدة أسبوعين، في إطار الإجراءات التي تتخذها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد العضايلة، في بيان صحفي متلفز، الثلاثاء، قرار الحكومة، بوقف إصدار الصحف اليومية، ومنع الانتقال بين المحافظات، ومنع الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى، خلال الأسبوعين المقبلين.

كما قررت حكومة الأردن، في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، إيقاف كافة المراجعات الطبية في جميع مستشفيات المملكة، باستثناء الحالات الطارئة.

من جانبه، أصدر الجيش الأردني، الثلاثاء، بيانا، حمل رقم 1، أعلن فيه التواجد في مداخل ومخارج المدن في كافة أنحاء المملكة، لمنع انتشار فيروس كورونا، ودعا إلى "اتباع كافة التعليمات الصادرة من الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات في كافة أرجاء الأردن".

بيان رقم (1) صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي تهيب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية... Posted by ‎Jordan Armed Forces القوات المسلحة الاردنية‎ on Tuesday, March 17, 2020

وفي بيان آخر، أعلن الجيش الأردني، "إيقاف كافة المراجعات المرضية للمستشفيات والمراكز الطبية العسكرية في كافة أرجاء البلاد، باستثناء الحالات الطارئة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة للحماية من فيروس كورونا".​

بيان رقم(2) صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية -... Posted by ‎Jordan Armed Forces القوات المسلحة الاردنية‎ on Tuesday, March 17, 2020

وسجل الأردن 35 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تم وضع ما يزيد عن 4 آلاف شخص في إطار إجراءات الكشف عن الإصابات المحتملة بالفيروس، وفقًا لوزير الصحة الأردني، في إيجاز صحفي، الثلاثاء.

وكانت السلطات الأردنية، بدأت اعتبارًا من الثلاثاء، بدأت إجراءات إيقاف حركة الملاحة الجوية باستثناء الشحنات التجارية، كما أغلقت الحدود البرية والبحرية.