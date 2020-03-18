الجيش المصري ينفي صحة ما يتردد حول "حظر التجول" لمواجهة فيروس كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى المتحدث العسكري للجيش المصري، ما تردد حول فرض حظر للتجول في البلاد، في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث باسم الجيش المصري، في صفحته الرسمية على فيس بوك، الأربعاء، إن "ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بدء القوات المسلحة في الانتشار بمحافظات مصر، لتنفيذ حظر التجوال كأحد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، غير صحيح".

وطالب المتحدث باسم الجيش المصري، وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بـ"عدم ترويج الشائعات وضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أي ادعاءات مغرضة"، على حد وصفه.

وأكد الرفاعي أن القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة، تواصل استعدادها لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري".

نفى المتحدث العسكرى صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن بدء القوات المسلحة فى الإنتشار بمحافظات الجمهورية... Posted by ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ on Wednesday, March 18, 2020

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورًا لما قالوا إنها آليات عسكرية ودبابات تنتشر في مناطق عدة في البلاد، في إطار الاستعداد لفرض حظر للتجول في البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما نفاه الجيش المصري.

وأعلنت السلطات المصرية عددًا من الإجراءات لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وطالبت المواطنين بالبقاء في منازلهم إلا في حالات الضرورة، كما عطلت الدراسة في المدارس والجامعات، بالإضافة إلى إيقاف كافة الرحلات الجوية، اعتبارًا من الخميس 19 مارس آ ذار الجاري.

وسجلت مصر 6 وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس، فيما أعلنت إصابة 196 شخصًا بالمرض.