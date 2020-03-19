دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إن المملكة العربية السعودية والعالم يمران بظروف صعبة، فيما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا في كلمة له نقلها التليفزيون السعودي الخميس، أن الأسابيع القادمة ستكون أكثر صعوبة في مواجهة انتشار الفيروس، لكنه تابع "لكنها ستمضي".

وأوضح الملك سلمان بن عبد العزيز، أن السعودية مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفًا في خطابه أن "السعوديين أظهروا قوة وثباتا في مواجهة الأزمة".

وقال العاهل السعودي، "إننا نمر بمرحلة صعبة مثل العالم كله، ولكننا سنبذل الغالي والرخيص للحفاظ على صحة المواطنين".

ووجه الملك سلمان، الشكر للأطقم الطبية في المملكة، والتي "تعمل على الحفاظ على صحة المواطنين"، بحسب تعبيره، كما وجه الشكر أيضًا للشعب السعودي قائلًا "إن ما أظهرتموه من قوة وثبات في هذه المرحلة الصعبة وتعاونكم التام مع الأجهزة المعنية يعد أحد مرتكزات نجاح جهود الدولة".

وسجلت المملكة العربية السعودية حتى مساء الخميس، 238 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب إحصائيات جامعة جونز هوبكنز، فيما أعلن عن تعافي 6 حالات من هؤلاء المصابين، الذين ارتبط أغلبهم بالسفر إلى إيران.