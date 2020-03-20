دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت السفارة البريطانية في الكويت، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دعوتها للبريطانيين العالقين وممن لا يملكون مالا محاولة الحصول على ذلك عبر الهيئات الخيرية في الكويت.

جاء ذلك في تغريدة للسفارة البريطانية ضمن سلسلة نصائح ترد بها على استفسارات مواطنيها في الكويت، حيث قالت: "إن كنت عالقا في الكويت ولا تملك مالا كافيا، الرجاء حاول الحصول على المساعدة من الأصدقاء/ العائلة أو الهيئات الخيرية في الكويت مثل بيت الزكاة أو جيش الخلاص.."

التغريدة نشرتها السفارة البريطانية، الخميس، الـ19 من مارس/ آذار، الساعة 10:35، قبل أن تقدم على حذفها وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لتعلق الإعلامية الكويتية، فجر السعيد بتغريدة على صفحتها بتويتر: "السفارة البريطانية قررت إنها ما تساعد رعاياها في الكويت تقولهم اخذوا فلوس من الهيئات الخيرية بالكويت ... قلتولي منو الدولة العظمى بالعالم؟! ما اسمع... تقولون الكويت الله يحفظها".

ووفقا لآخر الأرقام التي نشرها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، فإن الكويت سجلت حتى الساعة 11 مساء بتوقيت مكة، إصابة 148 شخصا بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، في حين أعلنت تعافي 18 مصابا.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تدواله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه التغريدة: