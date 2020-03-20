دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، صباح الجمعة، تعلق الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوماً ابتداء من الساعة الـ6 صباح، السبت، الـ21 من مارس/ آذار الجاري.

جاء ذلك على لسان مسؤول بوزارة الداخلية حيث فصّل وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، هذه الإجراءات التي تأتي "استكمالًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، وهي كالتالي:

1- تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي لمدة 14 يوماً ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً من يوم غدٍ السبت 26 رجب 1441هـ، الموافق 21 مارس 2020 م باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، وتقوم هيئة الطيران المدني بإصدار التصاريح اللازمة للرحلات، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، مع اتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية وفق توصيات وزارة الصحة للحد من انتقال العدوى.

2- تعليق نشاط الحافلات بأشكالها كافة لمدة 14 يوماً ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً من يوم غدٍ السبت 26 رجب 1441هـ، الموافق 21 مارس 2020 م، عدا الحافلات العائدة للجهات الحكومية أو المنشآت الصحية العامة أو الخاصة، والمنشآت التجارية الناقلة لمنسوبيها، أو التي تستخدم لأغراض صحية أو إنسانية أو أمنية، بموجب خطابات تصدر من وزارة الداخلية أو وزارة الصحة.

3- تعليق نشاط سيارات الأجرة لمدة 14 يوماً ابتداءً من الساعة السادسة صباحاً من يوم غدٍ السبت 26 رجب 1441هـ، الموافق 21 مارس 2020 م، باستثناء الخدمة المقدمة بالمطارات لحركة النقل الجوي، بحسب ما تقدرها الهيئة العامة للطيران المدني، ويقتصر نشاط نقل الأفراد على السيارات الخاصة التي تعمل مع التطبيقات.. وتقوم الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية الأخرى لحجب تطبيقات نقل الركاب المخالفة بشكل عاجل.. وتتولى الجهات الأمنية متابعة إيقاف الحافلات وسيارات الأجرة لحين انتهاء فترة التعليق.

4- تعليق خدمة القطارات لجميع المشغلين لمدة 14 يومًا ابتداءً من الساعة السادسة صباحًا من يوم غدٍ السبت 26 رجب 1441هـ، الموافق 21 مارس 2020 م، ويشمل ذلك؛ خط الرياض الدمام مرورًا ببقيق والهفوف، وخط الرياض الجوف مرورًا بالمجمعة والقصيم وحائل، وقطار الحرمين السريع. واستمرار قطارات النقل التجاري ويشمل ذلك قطار البضائع بين ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام والميناء الجاف في الرياض، وقطار التعدين الخاص بالشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار".