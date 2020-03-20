دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر قيام أشخاص بشرب معقمات ومحاليل تستخدم لأغراض التنظيف والتعقيم، بمقاطع فيديو ساخرة عن الوقاية من فيروس كورونا الجديد أو ما يُرف باسم "كوفيد-19"، أثارت دود فعل واسعة.

شرطة منطقة الرياض، قالت في بيان على لسان المتحدث باسمها، المقدم شاكر التويجري: "بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله شخص يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادةٍ منظفةٍ عالية التركيز بداخل أحد الأسواق التجارية، ونشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة تأثيره على النشء من متابعيه، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة".

وكذلك جاء على لسان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، الذي قال: "بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر من خلاله شخص يتباهى ويتظاهر بشرب محلول لمادةٍ منظفةٍ عالية التركيز، ونشره دون اكتراث بالعواقب وخطورة تأثيره على النشء من متابعيه، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض عليه بمنطقة القصيم وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة".

وكان الأمير عبدالرحمن بن مساعد قد علق على انتشار مقاطع الفيديو هذه بتغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر، قال فيها: "المستظرف الذي يظهر في فديو موهمًا الناس أنه يشرب ديتول في تصرف مليء بخفة الدم القاتلة الكاسحة مؤملًا أن ينال شهادة من متابعيه أقصاها: (ياخي منتهي) هذا الكائن الذي يتابعه كائنات أخرى لم يفكر في أن طفلاً قد يقلده ويشرب ديتول وهذا قد يودي به للموت.. أتمنى أن يحاكم بشرب ديتول حقيقي!"