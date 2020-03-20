ما الذي يحتاج إليه كبار السن حقاً في ظل انتشار فيروس كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، رفع مستوى الاحترازات لمواجهة فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19"، بتعليق التواجد والصلاة بساحات الحرمين خصوصا يوم الجمعة.

جاء ذلك على لسان هاني حيدر، المتحدث باسم الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، حيث قال: "الرئاسة والجهات الأمنية والصحية قررت تعليق التواجد والصلوات في الساحات الخارجية للمسجد الحرام والمسجد النبوي بدءا من يوم غد الجمعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد".

وتأتي تصريحات حيدر في الوقت الذي سجلت فيه المملكة العربية السعودية حتى الساعة 11 من مساء، الخميس، إصابة 274 إصابة بفيروس كورونا الجديد وإعلان شفاء 8 إصابات، وفقا لآخر الأرقام التي أعلنها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وكانت المملكة قد أعلنت عددا من الإجراءات الإضافية، منها تعلق الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوماً ابتداء من الساعة الـ6 صباح، السبت، الـ21 من مارس/ آذار الجاري.