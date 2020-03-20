دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، إقرار حجر صحي عام في كامل التراب التونسي، مع تأمين الدولة للمرافق الحيوية من أمن وصحة وغذاء والإبقاء على المحلات التجارية مفتوحة، في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الرئيس التونسي، عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، بحسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية، الجمعة، أن الحكومة ستعلن عن الإجراءات التفصيلية الخاصة بتلك الإجراءات.

وطالب قيس سعيد في كلمته، التونسيين بالبقاء في منازلهم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لتصبح تونس أول دولة عربية تفرض حجرًا صحيًا في كامل أراضيها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وفرضت السلطات التونسية منذ أيام حظرًا جزئيًا للتجول في كافة أنحاء البلاد، ومنعت التنقل بين محافظاتها، في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وسجلت السلطات التونسية 54 حالة إصابة بفيروس كورونا، وحالة وفاة وحيدة، منذ تفشي المرض حتى عصر الجمعة، طبقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.