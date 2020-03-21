هديل غبّون

عمان، الأردن (CNN)-- رصدت CNN بالعربية شوارع العاصمة الأردنية عمّان، ظهيرة السبت، اليوم الأول لإعلان حالة حظر التجول التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وبدت الشوارع خالية من أي حركة باستثناء دوريات سلطات الأمن العام والقوات المسلحة الأردنية.

ورغم تشديد الحكومة على ضرورة الالتزام بالأمر الدفاعي الذي أصدره رئيس الوزراء ووزير الدفاع عمر الرزاز، فقد أعلنت مديرية الأمن العام احتجازها لـ392 شخصا خالفوا التعليمات بالخروج إلى الشوارع دون تصريح من السلطات، إذ منحت الأخيرة تصاريح خاصة موقعة من وزير الدفاع، لمرور الكوادر الصحفية والطبية والحالات المرضية ولمن تتطلب طبيعة عملهم الخروج فقط.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، في بيان صحفي لوسائل الإعلام تلقت CNN بالعربية نسخة منه، إنه منذ بدء العمل بأمر الدفاع رقم 2 والقاضي بحظر التجول في الساعة السابعة من صباح يوم السبت، فقد تم ضبط 277 شخصا خالفوا التعليمات وجرى تحويلهم للمراكز الامنية المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم .

واشتمل قرار حظر التجول الذي أصدر لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، على إغلاق كل المنشآت التجارية والصناعية ومختلف المؤسسات العامة والخاصة.

وشدد السرطاوي، على عدم التهاون مع إنفاذ أمر الدفاع، إذ أعلنت الحكومة أن خرق حظر التجول يرتب عقوبة بالحبس تصل مدتها إلى سنة بالإضافة إلى غرامة فورية، استنادا إلى قانون الدفاع الذي تم تفعيله بإرادة ملكية.

كما تعاملت السلطات بحسب ما أعلنت، عبر مركز القيادة والسيطرة منذ صبيحة السبت، مع 1365 حالة مرضية 1276 حالة لمرضى غسيل الكلى، تم تأمين وصولهم إلى المستشفيات، فيما استقبلت السلطات 80257 مكالمة هاتفية، نتج عنها نحو 6 الاف بلاغ، جرى التعامل معها مباشرة.