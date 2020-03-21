دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن إلقاء القبض على فتاة ظهرت في مقطع فيديو وهي تنزل من مركبتها وترقص في الشارع في ظل حظر التجول.

وقال الناطق باسم المديرية في رد تلقت CNN نسخة منه إن "العاملين في الأمن الوقائي وبعد متابعتهم لفيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت خلاله فتاة خرقت حظر التجول وقامت بإيقاف مركبتها بمنتصف الطريق والنزول من المركبة والقيام بحركات راقصة، فقد تمكنوا من تحديد هويتها وجرى ضبطها وبوشر التحقيق معها".

وكانت قد تداولت وسائل إعلام أردنية مقطع فيديو لفتاة تترجل من مركبتها في منتصف الطريق وترقص في الشارع مرتدية عباءة سوداء وغطاء للشعر والوجه.

وكان قد أعلن الأردن فرض حظر تجول في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وحذرت المواطنين من عقوبات تصل إلى حد السجن لمدة عام وفرض غرامة على من يخالفون هذا القرار.

وكان قد أعلن الأمن الوقائي ضبط 392 شخصا خالفوا قرار حظر التجول، في وقت لاحق السبت، وقد بلغت آخر حصيلة للمصابين بفيروس كورونا في الأردن 85 حالة.