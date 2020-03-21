دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شرطة إمارة منطقة مكة المكرمة، مساء الجمعة، القبض على شاب وفتاة، في ما سٌمي عبر الشبكات الاجتماعية بواقعة سجود شاب لفتاة أمام باب مسجد بالمملكة العربية السعودية.

وقال حساب إمارة مكة عبر تويتر، إن الشرطة ألقت القبض على شاب وفتاة، بعد أن قام بالسجود بين يديها أمام أحد المساجد بجدة.

وأوضحت إمارة مكة أن الاثنين تمت إحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

يأتي هذا فيما تداول البعض صورًا لقصص نشرتها الفتاة المعنية بالواقعة بحسابها في انستغرام، وفيها أعربت عن اعتذارها عن إيذاء مشاعر من انتقدوها، إلا أنه لم يتسن لـCNN التأكد من صحة ذلك.

وفي الساعات الأخيرة، برز وسم حمل اسم "شخص يسجد لفتاة" بين أبرز المواضيع التي يتفاعل عليها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، منذ صباح يوم الجمعة.

وأظهرت الصور، التي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من صحة أو مكان تصويرها، شخصًا كما لو أنه في جلسة التشهد رافعًا إصبع التشهد، مشيرًا إلى فتاة تقف أمامه، في صورة التقطت أمام ما يبدو أنه مسجد أو مصلى.

وحينها برزت نبرة غاضبة بين تعليقات مغردين ممن طالبوا النيابة العامة السعودية بالتدخل والقبض على الأشخاص الظاهرين في الصورة.