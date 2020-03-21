دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، صورة لوالدته في يوم الأم ودعا لها بالمغفرة والرحمة في هذه المناسبة.

وقال السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "فى عيد الأم، أتوجه بأغلى مشاعر الإنسانية إلى كل من ضحت وأعطت وتفانت، وكانت رمزًا للحكمة والصبر والإيمان والعطاء، من كافحت وكانت سندا وعونا. الى من ندين لها بما غرسته فى قلوب أبنائها من خير ومحبة ورحمة وتسامح. إلى أمى..التي أدعو الله لها بالمغفرة والرحمة".

وتضمنت تغريدة الرئيس المصري صورة تجمعه بوالدته، وأضاف في تغريدة أخرى قائلا: "وإلى كل أم من عظيمات مصر، أتوجه إليكن جميعًا بأسمى آيات الاحترام والتقدير والعرفان عبد الفتاح السيسى".

وكانت قد تُوفيت والدة السيسي في أغسطس/آب من عام 2015، وكان قد ذكرها الرئيس المصري في بعض خطاباته وكلماته منذ توليه منصب رئيس الجمهورية في مصر.