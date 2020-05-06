دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أنشأت قطر الخيرية، الثلاثاء، مركزا في قرغيزيا باسم الممثل البحريني علي الغرير، الذي توفي في يناير/كانون ثاني الماضي، وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي كـ"لمسة وفاء وعرفان".

ونشرت قطر الخيرية مقطع فيديو تضمن حديث فريق "سفاري الخير" عن الغرير أثناء إنشاء المركز الإعلامي الذي حمل اسمه تكريما له بعد وفاته.

وامتدح أحد مقدمي البرنامج الذي شارك الممثل والإعلامي البحريني في موسم منه، وبدا المقدم متأثرا يغالب دمعته بينما يتحدث عن صفات الغرير.

وقالت قطر الخيرية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "لمسة وفاء وعرفان قام بها فريق برنامج سفاري الخير 6 بإنشاء المركز الإعلامي للتدريب في قرقيزيا ليكون في ثواب وباسم الإعلامي علي الغرير يرحمه الله الذي شارك في الموسم الثالث في سفاري الخير لتبقى الابتسامة التي رسمها دائما مستمرة ونافذة أمل للكثيرين نحو مستقبل أفضل وحياة كريمة"، على حد تعبيرها.

وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، بعد أن فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة دبلوماسية واقتصادية على الدوحة في يونيو/حزيران من عام 2017 فيما يُعرف إعلاميا بـ"الأزمة الخليجية".