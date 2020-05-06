السعودية تطلق الإصدار الثاني من خدمة "فُرجت" وتتحدث عن "تطور نوعي" فيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أطلقت وزارة الداخلية السعودية الإصدار الثاني من خدمة "فُرجت" والتي تصنف السجناء الصادر بحقهم أوامر حبس تنفيذي في قضايا مالية غير مرتبطة بأخرى جنائية وستدرج الفواتير المستحقة على السجناء على الخدمة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (سانا) الأربعاء.

وقالت الوزارة وفقا لواس: " يحمل الإصدار الجديد لخدمة "فرجت"، تطوراً نوعياً من خلال تصنيف السجناء الصادر بحقهم أوامر حبس تنفيذي في قضايا مالية غير مرتبطة بأي قضايا جنائية حسب الأولوية في أحقية السداد وفق عدد من المعايير".

وأوضحت الداخلية السعودية أنه "سيتم إدراج جميع الفواتير المستحقة على الموقوفين بقضايا مالية في خدمة "فرجت" والربط مع نظام "أمن" فيما يخص العسكريين الصادر بحقهم أوامر حبس تنفيذي، إضافة إلى العديد من التحسينات التقنية للخدمة".

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخدمة تأتي بالشراكة بين المديرية العامة للسجون ووزارة العدل ووزارة الموارد البشرية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ومؤسسة النقد العربي السعودي، وفقا لواس.

وأطلقت مبادرة خدمة "أبشر" في أواخر شهر رمضان الماضي في إطار خلق تفاعل بين المجتمع وبين المسجونين، من خلال مد الطرف الأول يد العون للثاني عبر منصة رقمية موثوقة.