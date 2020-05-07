دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن الألويات في منطقة الشرق الأوسط ستكون للشأن الداخلي، مع التأكيد على تجنب التصعيد والمواجهة، وذلك بعد انتهاء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف أنور قرقاش، في تغريدة له على تويتر، الأربعاء، أن منطقة الشرق الأوسط "ستمر بفترة ستمتحن الإرادة والموارد والنماذج المعتادة"، بحسب تعبيره، مؤكدًا أنه "علينا إدارة المرحلة بعقلانية"، على حد وصفه.

وكتب وزير الدولة الإماراتي، في حسابه على تويتر، "في تقديري ستبرز كفاءة الدولة الوطنية وقدراتها وبغض النظر عن الأيديولوجيا كمعيار رئيسي في ما بعد تداعيات كورونا، وإقليميا أري أن الأولويات ستكون للداخل مع التأكيد على تجنب التصعيد والمواجهة، سنمر بفترة ستمتحن الإرادة والموارد والنماذج المعتادة وعلينا بإدارة المرحلة بعقلانية".

كان أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أعلن مشاركته في حلقة نقاش افتراضية لمعهد بيروت، حول النظام الإقليمي والدولي في ظل تداعيات وباء فيروس كورونا، والتي شارك فيها أيضًا الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، والجنرال ديفيد باتريوس مدير الاستخبارات الأمريكية الأسبق.