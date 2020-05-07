بعد ضبط ميكانيكي طبيب.. البحرين تضبط سائقا فتح عيادة طب أسنان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الأربعاء، عن ضبط شخص يحمل الجنسية الآسيوية ويعمل سائقا بعد فتح عيادة طب أسنان داخل شقته.

جاء ذلم في بيان على لسان مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، حيث قال: "شرطة المباحث الجنائية تمكنت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية من القبض على سائق (آسيوي) واثنين آخرين كانا برفقته، إثر قيامه وبدون تصريح بتحويل شقة سكنية في منطقة توبلي إلى عيادة لطب الأسنان".

وأوضح أنه "إثر ورود معلومات بهذا الشأن، تم مباشرة عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد موقع الشقة وهوية المذكور والقبض عليه ومن كانا برفقته، مشيراً إلى تحريز كمية من المواد والأدوات الطبية والتي تم ضبطها.. جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة".

ويذكر أن هذا الإعلان يأتي بعد أقل من أسبوع على بيان لوزارة الداخلية البحرينية قالت فيه: "ألقت مديرية شرطة محافظة المحرق، وبالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) القبض على آسيوي يعمل ميكانيكي سيارات قام بتحويل مسكنه وموقع عمله في منطقة عراد الصناعية إلى عيادة يمارس فيها مهنة الطب دون ترخيص، كما تم القبض على آخر يقوم بمساعدته".