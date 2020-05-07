دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت الحكومة المصرية تمديد حظر التجول المفروض في عموم البلاد، حتى نهاية شهر رمضان، في إطار إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الخميس، إنه سيتم العمل بالإجراءات المتبعة للحد من انتشار الفيروس حتى نهاية شهر رمضان، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتوجيهات التي تصدرها الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن إجراءات جديدة قبل انتهاء شهر رمضان.

وأكد رئيس الوزراء المصري، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، "لا تزال في حدود قدرات الدولة"، معتبرًا أن "مصر لها تجربة متميزة في إدارة أزمة فيروس كورونا"، بحسب وصفه.

وأوضح مصطفى مدبولي، أنه تم تحرير حوالي 4 آلاف مخالفة لأشخاص لم يلتزموا بحظر التجول الجزئي المفروض في البلاد من التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

من جانبه، قال وزير المالية المصري، في المؤتمر الصحفي، الخميس، إن الحكومة تعمل على دعم شركات السياحة والطيران المتضررة، على خلفية الإجراءات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

كانت الحكومة المصرية، قبل أسبوعين، خففت من ساعات حظر التجول المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا، كما سمحت لبعض المؤسسات التجارية والشركات بإعادة فتح أبوابها.

وسجلت مصر، الأربعاء، ثاني أكبر معدلاتها اليومية للغصابة بفيروس كورونا بـ387 حالة إصابة جديدة، وارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ليصل إلى 7588 حالة إصابة، فيما بلغت أعداد الوفيات 469 حالة وفاة، بعد تسجيل 17 وفاة جديدة.