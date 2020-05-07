البرلمان العراقي يصادق على حكومة مصطفى الكاظمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، الأربعاء، أن حكومته نالت ثقة البرلمان العراقي، وصادق على تشكيلتها الوزارية.

وقال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في تغريدية له على تويتر، "اليوم، منحَ مجلس النواب الموقّر ثقته لحكومتي".

وأضاف الكاظمي، الذي كان يشغل منصب مدير المخابرات العراقية، أنه سيعمل "بمعيّة الفريق الوزاري الكريم بشكلٍ حثيثٍ على كسب ثقة ودعم شعبنا. امتناني لكل من دعمنا، وأملي أن تتكاتف القوى السياسية جميعاً لمواجهة التحديات الصعبة سيادة العراق وأمنه واستقراره وازدهاره مسارنا".

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، فقد توجه الكاظمي ووزراء حكومته إلى مقر مجلس النواب العراقي لأداء اليمين الدستوري، الأمر الذي يساهم في حلحلة الازمة السياسية التي تشهدها العراق منذ شهور.

كان الكاظمي أعلن، في وقت سابق أنه عمل على انتقاء المرشحين لشغل المناصب الوزارية على أسس مهنية، مشيرًا إلى أن معظمهم من كوادر الوزارات العراقية.

وأضاف الكاظمي، الذي يعد ثالث المرشحين لشغل المنصب، بعد الاحتجاجات التي شهدها العراق في أكتوبر تشرين الأول الماضي 2019، أنه "مع الحرص على تأمين القبول السياسي والبرلماني والشعبي لهم. سيكون هدفنا خدمة الشعب وتحقيق السيادة والأمن والعدالة"، بحسب وصفه.

كانت احتجاجات واسعة غير مسبوقة شهدها العراق، في أوائل أكتوبر تشرين الأول الماضي 2019، للمطالبة بإقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمات الأساسية.

وأسفرت المواجهات بين قوات الأمن العراقية والمتظاهرين، عن مقتل وإصابة آلاف الأشخاص، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ سقوط نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في 2003.