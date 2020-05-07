دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال فهد ناظر المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن، إن تقرير وكالة رويترز حول المكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، "لا يعكس حالة الاحترام المتبادلة بين الجانبين"، بحسب وصفه.

وأضاف ناظر، حول تقرير وكالة رويترز، والذي نقل عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب هدد ولي العهد السعودي بوقف الدعم العسكري الأمريكي للمملكة، أن ذلك "يحمل تشويهًا تامًا لمضمون ونبرة المكالمة" التي جرت في 2 أبريل نيسان الماضي.

وأجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، طالبه فيها بتخفيض إنتاج النفض، للسيطرة على أسعار النفط عالميًا والتي كانت قد بدأت في التهاوي مع احتدام الصراع بين المملكة العربية السعودية وروسيا.

وأعلنت السعودية ومنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، تخفيض إنتاجها من النفط الخام، استجابة للطلب الأمريكي، حسبما أعلنت المملكة في وقت سابق.

وكانت وكالة رويترز للأنباء، نقلت في تقرير لها، عن مسؤولين أمريكيين، في نهاية أبريل نيسان الماضي، أن ترامب "هدد" ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقطع الدعم العسكري الأمريكي عن السعودية إذا لم تتوقف عن إغراق الأسواق، حسبما ورد في التقرير.

وذكرت الوكالة، في تقريرها، أن ترامب قال لمحمد بن سلمان، إن "واشنطن ستضطر إلى سحب قواتها من المملكة إذا لم تخفض دول أوبك إنتاجها النفطي"، على حد وصف الوكالة.