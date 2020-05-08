دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار تقرير نشره موقع "المونيتور" التي يتخذ من العاصمة الأمريكية، واشنطن، مقرا له تفاعلا واسعا وردودا بين مغردين بعد مقال بعنوان "الحرب الباردة لأردوغان مع السعودية والإمارات" للكاتبة بينار تريمبلاي، وإلقائها الضوء على أن "صبر أردوغان بدأ ينفذ تجاه السعودية والإمارات".

وقالت تريمبلاي بالمقال المنشور بتاريخ الـ5 من مايو/ أيار الجاري وتناقلته أغلب وسائل الإعلام القطرية ومنها قناة الجزيرة إن "المناوشات الأخيرة بين تركيا وكل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تمت عبر وسائل الإعلام. ففي منتصف إبريل/ نيسان، أعلنت المملكة العربية السعودية أنها حجبت الوصول إلى وكالات الأنباء التركية التي تمولها الدولة بالإضافة إلى العديد من المواقع التركية الأخرى. وفي غضون أسبوع، تعذر الوصول إلى العديد من وكالات الأنباء السعودية والإماراتية في تركيا".

وتوضح الكاتبة وفقا لما نقلته الجزيرة أن "المواجهة الأخيرة بين أنقرة والرياض ليست سوى الواجهة للحرب الباردة الدائرة بين السعودية والإمارات مع تركيا منذ عام 2013، إذ كانت التوترات بين أنقرة والرياض شديدة، خاصة منذ أن اختارت الرياض التحالف مع أبو ظبي وسياستها المناهضة للإخوان المسلمين في المنطقة، ودعم أردوغان لجماعة الإخوان المسلمين هو أصل المشكلة".

وأثار هذا المقال تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض لكم فيما يلي عددا من التعليقات والردود المتداولة: