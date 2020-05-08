دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الحكومة العراقية إن رئيس الوزراء الجديد، مصطفى الكاظمي، تلقى دعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لزيارة المملكة.

وأوضح بيان لمكتب رئيس الحكومة، نشرته وكالة الأنباء العراقية، أن الدعوة جاءت خلال اتصال تلقاه الكاظمي من ولي العهد السعودي، وذلك لدى تهنئته لنيل حكومته ثقة مجلس النواب.

وأشار البيان إلى أن الأمير محمد بن سلمان نقل تهنئة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورغبته في تقوية العلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين، مؤكدًا أن للعراق دورًا أساسيًا في تقريب وجهات النظر بالمنطقة.

وأعرب رئيس الوزراء العراقي عن حرصه على تمتين العلاقة بين البلدين، مُرسلا تحياته عبر الأمير محمد بن سلمان سلامه إلى العاهل السعودي.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية السعودية إن ولي العهد أجرى اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء العراقي بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، مؤكدًا دعم المملكة لما يحقق للعراق نمائه وأمنه.

وفجر يوم الخميس، منح مجلس النواب العراقي ثقته لحكومة مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء المكلف، بعد جمود في البلاد، تزامنا مع مظاهرات شعبية منذ أكتوبر تشرين الأول ضد الفساد الحكومي وتردي مستوى الخدمات الأساسية.