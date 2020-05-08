دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال المؤرخ السعودي، سليمان الذييب إن مدائن صالح ليست المنطقة التي وقع عليها عذاب قوم النبي صالح لافتا إلى أن العذاب كان في منطقة وادي القُرى في المملكة.

جاء ذلك في مقابلة للذييب على قناة روتانا خليجية، حيث قال: "عشت في العلا معظم حياتي في دراسة نقوشها وكتاباتها وأهلها الطيبين وارضها الطيبة الجاذبة من أجمل الجبال الموجودة في الجزيرة العربية تجدها في منطقة العُلا، المقال الذي كتبته في الحقيقة من فترة طويلة مُنه لأنني كنت أرى أن مدائن صالح التي تسمى مدائن صالح في الواقع هي الحجر ليس المكان الذي مر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام فمنع المقال طبعا بسبب أنه يخالف الفتوى الشرعية الموجودة آنذاك التي اعتبرت مدائن صالح هي المكان الذي حصل فيه عذاب قوم صالح.."

وتابع قائلا: "حسب دراستي المتواضعة ولا أدعي أن دراستي صحيحة 100% وحسب ما شفت في العُلا وشفت الحجر ليس فيها أبدا العذاب.. العذاب الذي وقع على قوم صالح مكا هو موجود في القرآن الكريم وكما موجود في كتب التفسير لا نجدها بأي حال من الأحوال في الحجر.."

وأضاف: "الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، قدم من المدينة المنورة متجها إلى تبوك ومر بوادي القرى المكان الذي وقع فيه العذاب هو في وادي القرى.. وأنا طالبت قبل فترة لأنه يترتب على هذا حكم شرعي لنفرض أن الحجر اليوم ثبت بالدليل القاطع بأنهال تعود إلى قوم صالح فعلينا أن نطبق الحجكم الشرعي وهو عدم الإقامة فيها لأن الحديث هذا حديث صحيح.."