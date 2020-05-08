السعودية: 3 وافدين خطفوا مقيمة وابتزوا ذويها في بلادها قبل ضبطهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، الخميس، عن تمكن عناصر الأمن بالقبض على ثلاثة وافدين أقدموا على خطف مواطنة من جنسيتهم وقاموا بابتزاز ذويها في بلدها.

جاء ذلك على لسان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية البنجلادشية احتجزوا مقيمة من جنسيتهم وابتزوا ذويها في بلادها، وقد أسفرت نتائج إجراءات البحث والتحري والاستدلال، عن تحديد موقع احتجازها وتحريرها، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة".

وفي قضايا الخطف التي أثارت جدلا واسعا في السعودية، كانت النيابة العامة قد أعلنت في أبريل/ نيسان الماضي، فك غموض لف قضية امرأة طالبت باستخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل نحو 20 عاماً، في القضية التي باتت تعرف باسم "خاطفة الدمام".

وقالت النيابة العامة على لسان المتحدث باسمها في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حينها: "إشارة إلى القضية المتداولة إعلامياً باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لإعمال اختصاصاتها بشأن تقدم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على (20) عاماً.. وردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق وأن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم، فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا".