دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، مساء الجمعة، عن ضبطها لفتاة من الجنسية الروسية وشاب فلسطيني، وذلك بعد "تروج" ممارسات غير أخلاقية بمقابل مادي.

جاء ذلك على لسان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، حيث قال: "بناءً على ما تم رصده على أحد مواقع التواصل الاجتماعي من استخدام أحد التطبيقات في الترويج لممارسات غير أخلاقية تتنافى مع القيم الدينية، فقد تمكنت الجهات الأمنية ـ بفضلٍ من الله - من القبض على شخصين تورطا بنشر تلك الممارسات، واتخاذهما مقر سكنهما وكراً لها، للحصول على مقابل مادي.."

وتابع التويجري قائلا: "هما (مقيم من الجنسية الفلسطينية، وامرأه من الجنسية الروسية في العقدين الثالث والرابع من العمر)، وضبط ما بحوزتهما من مواد تتعلق بممارساتهما المخالفة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية".

وفي سياق منفصل أعلن التويجري، بأنه "امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة في مكافحة ظاهرة التسول، فقد تم ضبط (46) متسولاً من جنسيات متعددة، وفي أحياء متفرقة من العاصمة الرياض، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.