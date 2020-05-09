تداول فيديو إطلاق نار على شخص في السعودية.. وإمارة مكة ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر قيام شخص بإطلاق النار على شخص آخر، الأمر الذي أثار تفاعلا وانتقادات واسعة.

ويظهر في مقطع الفيديو خروج شخص من سيارة بيضاء اللون حاملا ما بدى أنه سلاح رشاش مصوبا إياه تجاه شخص لخلاف وسط محاولة شخصين تهدئة الموقف، قبل أن يقوم مطلق النار بإطلاق رصاصتين من سلاحه.

إمارة منطقة مكة نشرت صورة من الفيديو المتداول بتعليق قالت فيه: "شرطة منطقة مكة: إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول لشخص يطلق أعيرة نارية على شخص آخر ما نتج عنه إصابته فقد تم القبض على الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة.. تم نقل المصاب للمستشفى".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: