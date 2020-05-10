دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت قيادة القوات المشتركة للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، الأحد، على ما نشره الحوثيون بشأن ترحيل المملكة 800 شخص من الجنسية الصومالية، معتبرة ألا صحة لهذه المزاعم.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن ما نشره الحوثيون عن ترحيل السعودية 800 شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن عبر محافظة الجوف اليمنية "غير صحيح ولا أساس له من الصحة"، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأشار المالكي إلى أن الحوثيين أجبروا 8000 مهاجر من الدول الأفريقية إلى اليمن على النزوح تحت تهديد السلاح ودفعهم نحو السعودية في محاولة لاستغلال ظروف تفشي فيروس كورونا وخلق حالة من الإرباك على الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية.

ولفت المتحدث باسم التحالف إلى أن المملكة تعاملت مع المهاجرين بـ"كل إنسانية"، وقدمت لهم الخدمات المطلوبة مثل تلك "الطبية والإعاشية والإيوائية"، على حد قوله.

ورأى المالكي أن "مزاعم" الحوثيين ما هي إلا "امتداد للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها المليشيا الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن"، على حد تعبيره.

وكان قد اتهم الحوثيون السعودية، الجمعة، بترحيل 800 صومالي إلى اليمن عبر منطقة الجوف، وأشار المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي في حكومة الإنقاذ التابعة للجماعة إلى أن المرحلين محجورين في مدينة الحزم، واشتكى من عدم توفر القدرة على تغطية نفقات حجرهم.