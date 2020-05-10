تداول فيديو اعتداء على وافد يقف بطابور في الكويت.. والداخلية تعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، مقطع فيديو يظهر قيام متطوع بالاعتداء على وافد يقف في طابور في منطقة جليب الشيوخ في الكويت.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخ أو خلفيات الواقعة، رجل ينهمر بالضرب على رجل آخر أمام أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يقفون بطوابير، قال مغردون إنها طوابير للحصول على وجبات إفطار رمضانية.

وعقب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية ببيان على مقطع الفيديو قالت فيه: "تم استدعاء أحد المتطوعين الذي ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعتدي على أحد المقيمين في منطقة جليب الشيوخ.."

وأضافت الداخلية: "الأجهزة الأمنية المختصة قامت على الفور باستدعاء الشخص بعد رصد مقطع الفيديو وإحالته إلى الجهة المختصة للتحقيق وعمل اللازم بالواقعة".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء في تعليقات على مقطع الفيديو هذا: