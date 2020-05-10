أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- طالبت خديجة جنكيز، التي كانت خطيبة الإعلامي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بإعلاء "القيم الأخلاقية" في ظل أنباء حول الاستحواذ المحتمل لصندوق الاستثمار السعودي الذي يرأسه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، على النادي.

حثت جنكيز في حوار مع الإذاعة الخامسة التابعة لـBBC، النادي على أخذ "القيم الأخلاقية بالاعتبار لا النظر إلى المكاسب المالية والسياسية فحسب"، على حد تعبيرها.

وأضافت خطيبة خاشقجي السابقة قائلة: "لا يشتري المال كل شيء، لذلك فالرسائل التي توجه لشخص مثل ولي العهد مهمة جدا، يجب أن تسود القيم الأخلاقية"، على حد قولها.

وتابعت جنكيز قائلة: "إذا وافقتم على ذلك، فستلعبون بين يدي رجل من المرجح أن يكون متورطا في عملية القتل (مقتل جمال خاشقجي)"، واتهمت ولي العهد السعودي بمحاولة "تبرئة نفسه" عبر حملات علاقات عامة إيجابية.

وسلطت جنكيز الضوء خلال مقابلتها على أن بريطانيا دولة تُقدر القيم الأخلاقية، ودعت النادي إلى عدم الوقوف في وجه العدالة، وقالت عن ذلك: "من المحزن أن نرى الرياضة تُستخدم لمثل هذه الغايات، والمملكة المتحدة تسمح لذلك بالحدوث"، على حد قولها.

وتقود شركة "PCP Capital Partners"، وهي شركة استثمار ومساهمة خاصة تديرها سيدة الأعمال البريطانية، أماندا ستايفلي، الصفقة، إلى جانب صندوق الاستثمار السعودي وشركة مساهمة في مجال العقارات تدعى "Reuben Brothers".