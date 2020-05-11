مقتل شخص وإصابة آخرين في تدريبات بحرية إيرانية في خليج عمان

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- لقي شخص واحد على الأقل مصرعه، وأصيب آخرون، وذلك في حادث خلال تدريبات بحرية شملت عددًا من سفن الأسطول البحري الإيراني في خليج عمان.

وقالت السلطات الإيرانية، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية، شبه الرسمية، إن الحادث الذي وقع في المياه المحيطة بميناء جاسك في إقليم هرمزجان، قيد التحقيق.

وأفادت العلاقات العامة للمنطقة البحرية الأولى في إيران، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن الحادث وقع بعد ظهر الأحد، أثناء إجراء مناورات بحرية من قبل سفن القوة البحرية للجيش الإيراني، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين من خدمة السفينة الصغيرة الحربية الإيرانية كنارك.

وأصيبت السفينة الحربية الإيرانية الصغيرة كنارك، بصاروخ عن طريق الخطأ، أثناء مناورة عسكرية في بحر عمان، بعد أن قامت بنقل هدف للتدريب إلى مكانه المحدد دون أن تتخذ مسافة الأمان، بحسب مصادر إيرانية لوكالة أنباء فارس.