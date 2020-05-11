لبنان يتراجع عن تخفيف قيود فيروس كورونا بعد ارتفاع أعداد المصابين

بيروت، لبنان (CNN)-- قررت الحكومة اللبنانية التراجع عن قرار اتخذته في أبريل نيسان الماضي بتخفيف حظر التجول والسماح بإعادة فتح الشركات، معلنة زيادة عدد ساعات حظر التجول في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبدأ من السابعة مساءً وحتى الخامسة من صباح اليوم التالي.

وقال بيان على موقع وزارة الداخلية اللبنانية، الأحد، إنه "بسبب عدم التزام الكثير من المواطنين بتدابير الوقاية والسلامة العامة، وبسبب الأنانية والتهور واللامبالاة فيما بتعلق بصحتهم وصحة مجتمعاتهم، والتي ستعرض حياة الكثيرين لخطر حتمي، تقرر منع المواطنين من الخروج من المنزل إلى الشوارع والطرق من السابعة مساءً حتى الخامسة صباح اليوم التالي".

وأضاف البيان أنه "إذا استمر بعض المواطنين في تجاهل التدابير الوقائية مثل التباعد الاجتماعي، وعدم ارتداء الأقنعة وتجنب الازدحام، سيتم إغلاق جميع الإدارات والمؤسسات والشركات والمحلات التجارية العامة والخاصة، باستثناء الخدمات الصحية والأمنية"، وتابع البيان أن "المواطنين سيمنعون تماما من الخروج إلى الشوارع".

ورصدت CNN عدم التزام اللبنانيين في الأماكن العامة بالتباعد الاجتماعي وعدم ارتدائهم الأقنعة الطبية الواقية.

في غضون ذلك، شدد بيان صادر عن وزارة الصحة العامة، الأحد، على ضرورة "الالتزام بالحجر الصحي المحلي لمن يطلب منهم ذلك من قبل الفرق الطبية بالوزارة، وخاصة القادمين من الخارج والذين كانوا على اتصال مع المصابين، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض المرض".

وقال وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن، خلال مقابلة تليفزيونية، السبت، إنه "إذا ظلت أعداد الإصابات بفيروس كورونا في تزايد، سأطلب من الحكومة إغلاق البلاد لمدة 48 ساعة".

وسجل لبنان 845 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، و26 حالة وفاة، حتى صباح الاثنين، بحسب وزارة الصحة العامة اللبنانية.