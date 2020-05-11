ناشطة سعودية تنشر صور زفافها في الكنيسة وتُعرف نفسها بـ"مسلمة سابقة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشرت ناشطة سعودية، تركت الإسلام، مقطع فيديو يُظهر زواجها من شخص كندي في الكنيسة، الأحد، وذلك بعد أن أعلنت اعتناقها الديانة المسيحية مطلع عام 2020.

ونشرت فايزة المطيري مقطع فيديو لزواجها في الكنيسة من زوجها الكندي، والذي أظهر أنهما عقدا قرانهما في الكنيسة، لتتباين ردود فعل المغردين بين مهنئ بهذه الخطوة ومنتقد لها.

وكانت قد أعلنت المطيري عبر حسابها على موقع تويتر مطلع العام الجاري، عن تركها الدين الإسلامي واعتناق المسيحي، وقالت في تغريدة: ""الحرية هي ان تقول لا لما لا تريد " كنت امرأة مسلمة حزينة خائفة وانا اليوم امرأة مسيحية قوية محبة مطمئنة تنمو في نعمة الرب"، على حد تعبيرها.

وتُعرف المطيري نفسها عبر صفحتها على موقع تويتر بـ"ناشطة في مجال حقوق الإنسان ومناصرة سعودية لحقوق المرأة ومسلمة سابقة"، وتختم التعريف عن نفسها بالقول: "الدين لله والوطن للجميع".