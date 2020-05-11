دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت الناشطة السياسية اليمنية توكل كرمان، إنها تتعرض لـ"حملة تشويه وتنمر واسعة النطاق من وسائل الإعلام السعودية وحلفائها"، بحسب تعبيرها.

وعبرت كرمان الحاصلة على جائزة نوبل، في تغريدة لها على تويتر، الاثنين، فيما وصفته بـ"بلاغ إلى الرأي العام العالمي"، عن مخاوف حول أمنها الشخصي، وتعرضها لمصير الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، خاصة وأنها في الطريق إلى تركيا، بحسب وصفها.

وقالت كرمان، التي تم اختيارها لتكون عضوًا في مجلس الإشراف على المحتوى الخاص بموقعي التواصل الاجتماعي فيس بوك، "لقد تعرضت لمضايقات واسعة النطاق وحملة تشويه من قبل وسائل الإعلام السعودية وحلفائها، الأكثر أهمية الآن هو أن تكون آمنًا من المنشار المستخدم في قطع جسد جمال خاشقجي، أنا في طريقي إلى تركيا وأنا أعتبر ذلك بمثابة تقرير إلى الرأي العام الدولي"، حسبما ورد في تغريدتها على تويتر.

وأثار اختيار فيس بوك، لليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، لتكون عضوا في مجلس الإشراف على المحتوى، تفاعلا واسعا في الأوساط الإقليمية.

ووفقا لتدوينة نشرتها كرمان على صفحتها على فيس بوك، فإن مهام المجلس تتمثل في "اتخاذ مجلس الإشراف قرارات نهائية ومُلزِمة حول ما إذا يجب السماح بمحتوى معيّن أو إزالته من فيس بوك انستغرام، كما سيراجع المجلس ما إذا كان المحتوى يتوافق مع معايير وقيم مجتمع فيسبوك وانستغرام، هذا بالإضافة إلى تأييد دعم حرية التعبير في إطار المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وواجهت توكل كرمان، انتقادات واسعة، في أعقاب اختيارها ضمن مجلس الإشراف على المحتوى الخاص بفيس بوك وانستغرام، قبل أيام، وذلك على خلفية مواقفها السياسية الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين وتركيا.