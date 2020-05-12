دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت الحكومة اللبنانية، الثلاثاء، قرارا يقضى بالإغلاق الكامل لمدة 4 أيام، اعتبارا من مساء الأربعاء 13 مايو/أيار، وحتى صباح الإثنين 18 مايو/ أيار، وذلك ضمن إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مع وصول عدد المصابين إلى 870 حالة.

ونقلت وزيرة الإعلام منال عبدالصمد نجد، بعد اجتماع للحكومة، عن رئيس الوزراء حسان دياب قوله إن "الحكومة حققت إنجازا في مواجهة كورونا، وللأسف بسبب التراخي في بعد المناطق هذا الإنجاز مهدد اليوم بالانهيار".

وأضاف دياب أن لبنان "سيعود إلى الإغلاق التام في الداخل من مساء الأربعاء حتى الإثنين، باستثناء المستشفيات والقطاعات الغذائية والزراعية، وسنعيد النظر في مراحل إعادة فتح القطاعات ونحن في المرحلة الثالثة".

وأكد رئيس الوزراء اللبناني على "وجوب اتخاذ إجراءات صارمة بحق التجار الذين يتلاعبون بالأسعار". وقال دياب: طلبت سابقا من القوى الأمنية ضبط المتلاعبين بسعر صرف الدولار، وهذا ما جرى والملف اليوم بيد القضاء"، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.

وأشارت وزير الإعلام إلى أن الحكومة "وافقت على قبول هبة نقدية من الريجي (إدارة حصر التبغ والتنباك)، بقيمة مليون دولار، على أن يصار إلى استعمال جزء منها لنقل الطلاب اللبنانيين من الخارج". وأضافت أن "قرار ضخ الدولار في السوق يعود لمصرف لبنان، وكانت توصية من الرئيس دياب في هذا القبيل لكبح ارتفاع سعر الصرف على أمل الاستجابة".