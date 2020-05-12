بطلب من حاكم دبي.. 35 طنا من المساعدات الطبية والإغاثية لدعم الصومال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بطلب من رئيس وزراء الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سيرت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية رحلة جوية لتوصيل أجهزة التنفس الاصطناعي والإمدادات الحيوية ومواد الإغاثة، دعما لاستجابة منظمة الصحة العالمية بمواجهة فيروس كورونا في الصومال والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بمساعدة المتضررين من الفيضانات في البلد نفسه، وفقا لبيان إعلامي تلقت CNN نسخة منه الثلاثاء.

وحملت الرحلة التي انطلقت من الإمارات إلى العاصمة الصومالية، مقديشو، 35 طنا من المعدات "المنقذة للحياة"، وذلك بناء على طلب شخصي من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف دعم أناس بحاجة للمساعدة في ظل الظروف الصعبة الراهنة.

وقال ممثل للمركز اللوجستي التابع لمنظمة الصحة العالمية في دبي، روبرت بلانشارد: "من خلال إرسال أكثر من 160 شحنة إلى 100 دولة، تواصل منظمة الصحة العالمية دعم العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية لاستجابة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم من خلال تزويدهم بإمدادات الطوارئ، بما في ذلك معدات الحماية الشخصية والتشخيص المختبري"، على حد تعبيره.

وأشاد بلانشارد بالخطوة التي طلبها حاكم دبي قائلا: "إن هذه الرحلة الجوية تجسد كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي، في دعم جهود منظمة الصحة العالمية من خلال الرحلات الجوية والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية للمجتمع الإنساني بأسره"، على حد قوله.

وقالت مديرة مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الإمارات، نادية جبور، إن المفوضية تُرسل المساعدات الغذائية ومستلزمات الإيواء للمتضررين من الفيضانات في الصومال، مشيرة إلى أن الكوارث الطبيعية أدت إلى تشريد أكثر من 200 ألف صومالي منذ بداية العام الجاري.

وأعربت جبور عن فخر الجهة التي تمثلها بالشراكة مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية وتقديرها للدعم الذي توليه المدينة لها.