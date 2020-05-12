دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، تداولًا واسعًا لصور محور "الملك سلمان" والذي يتم إنشائه حاليًا.

ورصدت الصور، ملاصقة هذا الجسر لشقق سكنية، في الوقت الذي اهتمت فضائيات مصرية بالتواصل مع مسؤولين مصريين للتعليق على هذه الصور التي لاقت تعليقات ساخرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير في مصر، في تعليقه على الصور المتداولة للمحور الملاصق للشقق السكنية، إن "الصورة تُظهر إننا داخلين العمارة، لكن هناك مسافة 50 سم"، وفقًا لما ذكره في إحدى الفضائيات المصرية المحلية.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير في مصر، أن "العمارة الموجودة بالصورة مخالفة، وخرجت خارج صف التنظيم"، مشيرًا إلى أن "الجهاز رصد 20 ألف متر مسطح إزالات نزع ملكية"، لافتًا إلى "رصد ربع مليار جنيه تعويض للسكان غير المخالفين"، موضحًا أن "هناك لجان من هيئة المساحة، والجهاز التنفيذي، والمحافظة، تحصر العمارات في مسار المحور".

وتابع المسؤول المصري أن "الإزالات ستتم في وقت لاحق، نحن دولة قوية وننفذ إجراءاتنا، وإزالة العمارات السكنية التي تعترض المشروع القومي إلزامي بقرار مجلس الوزراء".

وقوبلت صور المحور الذي يحمل اسم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.