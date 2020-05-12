قرقاش عن الاجتماع الخماسي: تغليب لغة القانون الدولي على قوانين الغاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الثلاثاء، أن الاجتماع الخماسي للإمارات ومصر وفرنسا واليونان وقبرص، لمناقشة التطورات في شرق المتوسط، يعد منصة مهمة تأسست من خلال تغليب لغة القانون الدولي على "قوانين الغاب".

وقال قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "الاجتماع الخماسي، الذي دعت له مصر الشقيقة وشاركت فيه فرنسا واليونان وقبرص والإمارات، والبيان الصادر عنه، رسالة دبلوماسية متزنة، وثقل الدول المشاركة وسعيها إلى تعزيز الاستقرار وتغليب القانون الدولي لا يمكن تجاهله، منصة مهمة تأسست من خلال تغليب لغة القانون الدولي على قوانين الغاب".

وكانت وزارة الخارجية المصرية بيانا مشتركا لوزراء خارجية الدول الخمس نددوا فيه بالتحركات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، وتصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، مطالبين أنقرة بالاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط.

كما أعرب وزراء الدول الخمس عن أسفهم العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، وأدان الوزراء "التدخل العسكري التركي في ليبيا"، وحثوا تركيا على "الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا".