دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الثلاثاء ببدء الفحص المجاني للمواطنين في الإمارات وبعض الفئات من المقيمين، اعتبارا من الأسبوع المقبل في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

وقالت وزارة الصحة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ، في بيان مشترك، إن الشيخ محمد بن زايد "وجه أيضا بالفحص المجاني لعمالة الخدمة المساعدة في منازل المواطنين إلى جانب عدد من الفئات والتي تشمل أصحاب الهمم والمرأة الحامل والمقيمين ممن تزيد أعمارهم عن 50 عاما، إضافة إلى الذين لديهم الأعراض المصاحبة للفيروس والمخالطين المقربين من المصابين".

وأضاف البيان أن مبادرة الشيخ محمد بن زايد "تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توفير كل السبل الممكنة واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالتصدي لفيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة المجتمع وأفراده من مواطنين ومقيمين وحفاظا على حياتهم".

وبحسب موقع الحكومة الإماراتية، كانت مراكز المسح الوطني توفر خدماتها مجاناً لمن تنطبق عليهم الشروط والمعايير، وتُمنح الأولوية لكبار السن، والنساء الحوامل، وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب الهمم والذين لديهم أعراض الفيروس. أما الراغبين بإجراء الفحص للاطمئنان فقط فكانت كلفته تبلغ 370 درهماً (حوالي 100 دولار).