دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اتهم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، الأربعاء، الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، وقائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، بقتل القيادي السابق في الحزب مصطفى بدرالدين.

وقال أدرعي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " "إياكم والكَذِب، فإنّه يهدي إلى الفجور، وهُما في النَّار" عشية بداية العشر الأواخر وقبل ساعات من الخطاب المرتقب إجا الوقت لتقول الحقيقة يا نصرالله وتعترف مين قتل مصطفى بدرالدين، يا نصرالله شريكك بالجريمة منو عايش لكن آن الأوان لتعترف لي انقتل بدر الدين باسم مصالح إيران"، على حد تعبيره.

وكان قد ذكر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن ابنة مصطفى بدر الدين "كشفت تفاصيل جديدة عن والدها لكنها لم تعترف بما لم يعترف به إلى الآن مسؤول عن قتله، نصرالله وقاسم سليماني دبرا عملية القتل في مطار دمشق الدولي".

وكان يعتبر بدر الدين من أهم القيادات العسكرية في حزب الله وأطلق عليه أنصار الحزب لقب "ذو الفقار"، قُتل في 13 مايو/أيار من عام 2016 في العاصمة السورية، دمشق، وتقول إسرائيل إن نصرالله وسليماني أمرا بقتله وهو ما ينفيه الحزب.

وعمل بدر الدين على صناعة القنابل إذ كان من أهم القيادات العسكرية التي تعمل على هذا الصعيد في الحزب كما أنه قاد عمليات حزب الله الخارجية وكان مستشارا مقربا من نصرالله.