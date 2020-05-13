دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تطرق المؤرخ السعودي، أحمد البسام إلى قضية تاريخ خروج أسرة آل صباح من منطقة نجد بشبه الجزيرة العربية وبدء حكمهم للكويت والجدل التاريخي الذي يدور حول تاريخ وقوع ذلك.

جاء ذلك في جزء حمل اسم "د. أحمد البسام يحسم الجدل التاريخي حول تاريخ خروج آل الصباح من نجد وبداية حكمهم بالكويت.."من مقابلة على قناة روتانا خليجية، حيث قال: "نشأت حكمهم (آل الصباح) في الكويت يرجع إلى هجرة قام بها 3 فصائل من نجد ومن الافلاج ومن الهدار.. الشاهد أنهم 3 فصائل، آل الصباح وآل خليفة والجلاهمة، آل الصباح تولوا الحكم في الكويت وآل خليفة تولوا الحكم في البحرين أما الجلاهمة فلم يتولوا أمورا سياسية.."

وتابع البسام: "لماذا خرجوا؟ تتعدد الروايات، هناك الروايات الخاصة بهذه الرحلة وكذلك النشأة ولا توجد وثائق يعتمد عليها إنما هي مجرد روايات يرويها الأبناء عن آبائهم عن أجدادهم، لماذا خرجوا؟ يذكرون سببين، الأول يقولون القحط الشديد الذي أصاب المنطقة وخروجهم كان في بداية النصف الأول من القرن الـ11 عام 1010 أو 1020 ليس ثابتا.."

وأضاف: "أهل الرواية الثانية يستبعدون مسألة القحط ويقولون إنه خلاف مع بعض أبناء العمومة وعلى كل الأحوال يمكن الجمع بين الروايتين بأن هذا في الغالب يحصل فعلا في سنوات الرخاء وفي سنوات الأمطار ما يحصل خلاف لأن المراعي كثيرة ومصادر المياه كثيرة لكن في سنوات القحط تقل مصادر المياه وتقل المراعي فيحصل الخلاف، فلا يستبعد أنه كان هناك قحط نتج عنه خلاف مع أبناء العمومة فخرجوا.."