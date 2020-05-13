إيران تعلق على "الحنق" بفيديو قاسم سليماني على قناة الجزيرة القطرية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية الضوء على إشادة قناة الجزيرة القطرية باللواء قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، بعد عرض قناة "الجزيرة بودكاست" حلقة عنه.

تقرير وكالة أنباء فارس جاء بعنوان "اشادة قناة الجزيرة بالقائد الشهيد سليماني تثير حنق قناة العربية"، وقالت فيه: "نشرت قناة الجزيرة على حساب منصتها الجزيرة بودكاست على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو عن القائد الشهيد سليماني سبقته بالعبارات التالية: لمع نجمه في الحرب الإيرانية العراقية، ثم انطلق بعدها مهندساً لمعظم معارك إيران الخارجية، تاركاً بصماته في أكثر بقاع المنطقة التهاباً: سوريا، اليمن، العراق، وغيرها، وكاد اغتياله أن يشعل حربا عالمية ثالثة، فمن هو قاسم سليماني؟".

وأضافت فارس: "جاء في مقطع الفيديو: أنا قاسم سليماني، الجندي الذي كرس حياته لخدمة الإسلام والثورة الإسلامية وعزتها وكرامتها.. الاسم الذي يهابه الشيطان الأكبر والعدو الصهيوني"، لافتة إلى أن الفيديو "اثار حنق قناة العربية التي قالت إن قناة الجزيرة تمجد سليماني وتصفه بالشهيد المجاهد في سبيل الله".

ويشار إلى أن اللواء قاسم سليماني قتل إلى جانب أبومهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي (ميليشيات شيعية في العراق) في ضربة أمريكية وجهتها قرب مطار بغداد الدولي مطلع يناير/ كانون الثاني 2020.

ويذكر أنه وفي 8 أبريل/ نيسان، صنفت أمريكا الحرس الثوري كنظمة إرهابية، إذ قال وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي: أعلن عن نيتنا بتصنيف الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، بما في ذلك فيلق القدس، كمنظمة إرهابي خارجية وفقاً للمادة 219 من قانون الهجرة والتوطين.

ويذكر أن عرض مقطع الفيديو هذا أثار تفاعلا واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي، نستعرض لكم أبرزها: