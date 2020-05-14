دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— يعتقد البعض أن الأداء الموسيقي المباشر هو أقل إثارة بدون غناء الجماهير، ولكن أدرك الفنان العالمي، دوريان روجرز، أن الرموز التعبيرية والمحادثات الحية يمكن أن تثير اتصالاً حقيقياً.

ويقول روجرز: "إنه يجعل الترابط أكثر اتصالاً، لأنك تحصل على استجابة أو نقد فوري أثناء الأداء".

ويدير روجرز فعاليات "Rooftop Rhythms"، وهي تستضيف أمسيات شعرية مفتوحة في أبوظبي منذ عام 2012. ولكن منذ تفشي فيروس كورونا، الذي أجبر المدينة على إغلاق الأماكن العامة، كانت لديه فكرة اللجوء إلى المسرح الإفتراضي.

وبدوره، أوضح روجرز: "اعتقدت أنه يجب أن نلجأ إلى المسرح الافتراضي"، مضيفاً: "أردت أن أفعل ذلك بشكل احترافي، مع فريق إنتاج يمكنه تنفيذ الفكرة".

وفي غضون أسابيع قليلة، استعان روجرز ومركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي بالتكنولوجيا اللازمة لإنشاء أداء استعراضي عبر الإنترنت.

ويقول روجرز: "إنها تجربة سلسة تقريباً.. كنا في منازلنا، ولكننا حققنا حدثاً ناجحاً كان مشابهاً للعروض التي نقيمها على أرض الواقع".

ولا تعد فعاليات "Rooftop Rhythms" الإفتراضية هي مبادرة أبوظبي الوحيدة، حيث أثبتت التكنولوجيا مثل الواقع الافتراضي والجولات بزاوية 360 درجة أنها أكثر فائدة من أي وقت مضى، ما يمنح الأمل للمتاحف وصالات العرض والحدائق الترفيهية، التي تحاول الصمود في مثل هذه الأوقات.

وفي السنوات القليلة الماضية، توسع قطاع السياحة في العاصمة أبوظبي، حيث افتتح متحف اللوفر عام 2017، ومنتزه "وارنر براذرز وورلد" في عام 2018. كما استقبلت المدينة 11.35 مليون سائح، خلال العام الماضي.

وبعد أن تسبب حظر السفر في توقيف القطاع السياحي خلال مارس/ آذار، أطلقت هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة مركزاً تفاعلياً، يعرف باسم "StayCurious"، لنقل معالمها عبر الإنترنت.

ويقول سعيد راشد السعيد، وهو مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة: "أردنا أن نعطي الناس شيئاً يسعدهم ويحافظ على وعيهم بأبوظبي عالمياً، وذلك لتشجيعهم على الزيارة مستقبلاً".

ولا تعد أبوظبي الوجهة السياحة الوحيدة التي اتخذت مسار العالم الرقمي، حيث يمكن للزوار الافتراضيين التجول بين أطلال مدينة ماتشو بيتشو أو حتى إلقاء نظرة على معبد أكروبوليس أثينا القديم.

ويقول مدون السفر، سيمون كالدر: "جلب ثقافة أمة إلى أشخاص ليسوا على دراية بها أمر رائع للغاية"، وذلك رغم أن السياحة الإفتراضية لا يمكن أن تحقق تطلعات وأحلام الناس.

ويركز روجرز على الجانب الإيجابي للوضع الحالي الذي يعيشه كثيرون، قائلاً: "نقوم باختبار المزيد من المفاهيم الإفتراضية لأننا لسنا متأكدين من المدة التي سيتم تشجيعنا فيها على البقاء بالمنزل"، مضيفاً: "نحن نستثمر وقتنا وطاقتنا للحرص على تقديم فنون ثقافية عالية الجودة".