الجيش المصري يعلن مقتل 7 "تكفيريين" خلال مداهمة أمنية في شمال سيناء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، مقتل 7 أفراد "تكفيريين"، في مداهمة لإحدى "البؤر الإرهابية" في إحدى مزارع شمال سيناء، الجمعة.

وأوضح متحدث الجيش المصري، في صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه استمرارًا لجهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب، وبناءً على معلومات استخباراتية حول بؤرة إرهابية بإحدى المزارع في شمال سيناء، قام أبطال القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية"، بحسب تعبيره.

وأضاف العقيد تامر الرفاعي، أن عملية المداهمة التي نفذها الجيش المصري في شمال سيناء، أسفرت عن مقتل 7 "تكفيريين"، وضبط كميات من العبوات الناسفة والمتفجرات، بالإضافة إلى كميات من الأسلحة، كانت بحوزة القتلى.

كان الجيش المصري، بدأ منذ سنوات عملية عسكرية واسعة لملاحقة عناصر تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم داعش، والذين يستهدفون عناصر الجيش والشرطة المصريين في شمال سيناء.