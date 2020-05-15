البرماوية في السعودية.. ماذا تعرف عن مئات آلاف الروهينغا بالمملكة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار الكاتب السعودي سعود الفوزان جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية بدعوته إلى إلقاء "البرماوية" في البحر، وهم لاجئون من مسلمي الروهينغا وصلوا للسعودية من ميانمار (بورما) قبل عشرات السنين.

وقال الفوزان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن رحيل البرماوية "ليس فقط مطلب بل رميهم بالبحر هو المطلب"، وأضاف: "للأسف احترمناهم وقدرناهم واليوم جعلوا مكة تعج بعصاباتهم، هؤلاء لا يستحقون الاحترام، مع احترامي للأمهات والأطفال منهم، لأنهم بغنى عما يجري من جرائم البرماوية في مملكتنا الغالية".

وجاءت تغريدة الفوزان ضمن مشاركته في هاشتاغ "#رحيل_البرماويه_مطلب" الذي انتشر على "تويتر" في المملكة العربية السعودية، إذ تظهر من الحين إلى الآخر اتهامات للجالية "البورمية" في السعودية ودعوات تطالب بترحيلهم من المملكة.

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